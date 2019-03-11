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Selman Hasan Arslan kimdir nerelidir? Selman Hasan Arslan CHP'den ihraç mı edilecek?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Edremit Belediye Başkan adayı Selman Arslan'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. CHP’nin Edremit adayı Selman Hasan Arslan’ın disipline sevk edilmesiyle hayatı hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Selman Hasan Arslan kimdir?

11 Mart 2019 Pazartesi 16:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Edremit Belediye Başkan adayı Selman Arslan'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. CHP’nin Edremit adayı Selman Hasan Arslan’ın disipline sevk edilmesiyle hayatı hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Selman Hasan Arslan kimdir?

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptıkları kirli ittifakı inkar eden CHP, geçtiğimiz günlerde fena yakalandı. CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin çok büyük bir skandala imza attı. Cuma günü yaptıkları miting esnasında Cuma selası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonu açık unuttu. Seladan rahatsız olan partili imama ağza alınmayacak laflar etti. Bir süre sonra mikrofonun açık olduğunu fark eden bir partili kapatmayı denese de başarılı olamadı. Bir diğer skandalın sahibi ise, Selman Hasan Arslan. CHP'li aday, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmeye başladı. Skandal diyalogda ele alınanlar ise 'Kürdistan'dı. Sözde iş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." diyerek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptıkları ittifakı bir kez daha kanıtlamış oldu.

Selman Hasan Arslan kimdir?

Selman Hasan Arslan, 1957 yılında Edremit/Mehmetalan’da dünyaya geldi. İlkokulu Mehmetalan İlkokulunda, orta ve liseyi Edremit Lisesinde tamamlayan Arslan, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okuluna girdi..

1979 yılında dereceyle mezun olan Arslan, 1983 yılından beri, serbest muhasebeci mali müşavir olarak Edremit´te çalışmakta. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Selman Hasan Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayıdır.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:06
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