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Gündem Selman Fındıklı kimdir? Selman Fındıklı yeni görevi ne oldu?
Gündem

Selman Fındıklı kimdir? Selman Fındıklı yeni görevi ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına başmüfettişliğe ve müfettiş atamaları gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığın atama kararlarında Selman Fındıklı’nın da yeni göreve getirildiği öğrenildi. Selman Fındıklı kimdir? Selman Fındıklı yeni görevi ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 08:48:00 - 2021-06-23 08:49:26
Selman Fındıklı kimdir? Selman Fındıklı yeni görevi ne oldu?

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Selman Fındıklı getirildi. Selman Fındık, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda müfettiş olarak görev yapıyordu. Selman Fındıklı hakkında yeteri kadar bilgi internet ortamında bulunmamakta. Müfettişliğe ise yine yapılan yeterlik sınavında yeterli puanı alan Müfettiş Yardımcısı Nihat Özen getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine de Vergi Müfettişi Erkan Bozkurt'un ataması yapıldı. Ayrıca yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 318 vergi müfettiş yardımcısı da vergi müfettişi olarak atandı.

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