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Dünya Selin vurduğu nehirde korku dolu anlar kamerada! Son anda kurtarıldı
Dünya

Selin vurduğu nehirde korku dolu anlar kamerada! Son anda kurtarıldı

Umman’daki Wadi Alhoqain Nehri’nde bulunan çok sayıda kişi, aniden yaşanan selde sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 21:33:00 -
Selin vurduğu nehirde korku dolu anlar kamerada! Son anda kurtarıldı

Umman’daki Wadi Alhoqain Nehri’nde bulunan çok sayıda kişi, aniden yaşanan selde sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı.

Umman’ın Al Batinah bölgesinde yer alan Rustaq kasabasındaki Wadi Alhoqain Nehri’ni şiddet yağışlar nedeniyle meydana gelen sel suları vurdu. Nehirde bulunan çok sayıda kişi sel sularına kapılmaktan son anda kurtulurken, nehir kenarındaki 1 kişi ise arkadaşlarının onu son anda yakalaması sayesinde ölümden döndü.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Sel sonrası nehrin rengi kahverengiye dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Umman’ın kuzeyindeki Şinas, Saham ve Rustaq’da şiddetli yağışların sele neden olduğu aktarıldı.

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