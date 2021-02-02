Selin vurduğu İzmir'de yeni karar! Kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok bölümün su baskını ve sel olayı yaşandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer vatandaşları evlerinden çıkmamaları yönünde uyardı.

Kentteki vahim durumun boyutunu rakamlarla aktaran Soyer, "2020'de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam" dedi.

"Yağışlar sabaha kadar devam edecek"

Konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama yapan Köşger, "Değerli İzmirliler Öncelikle yaşanan afet dolayısıyla geçmiş olsun. Yağışlar yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"Kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatıldı"

Açıklamalarına devam eden Köşger, "Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır" dedi.

Personele ilk olarak yarım gün izin verildi

Köşger bu açıklamasından kısa bir süre önce de "İzmir'e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düşmüştür. Bu sebeple bir çok alt geçit ve yollar su baskını nedeniyle tıkalıdır. Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar. Kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaktır" paylaşımı yaptı.

En fazla yağışı Güzel yalı aldı

Öte yandan ilçelere ne kadar yağış düştüğünün verileri de paylaşıldı. Buna göre; Güzelyalı'ya 125,6, Karabağlar'a 119, Bayraklı'ya 110,4, Balçova'ya 95,3, Menderes'e 80,6, Bornova'ya 64, Foça'ya 57, Aliağa'ya 55,3, Kınık'a 48,3, Karaburun'a 48,2 ve Buca'ya 47 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.