Selin Ciğerci’nin kocası Gökhan Çıra’nın ayrıcalığı mı var?

Cem Küçük, cinsiyet değiştirme operasyonları ile kadın olan Selin Ciğerci'nin eski futbolcu eşi Gökhan Çıra ile ilgili çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Ankara Mamak Muharebe Birliği 2. Tabur 3. Bölük’te askerlik yapan Çıra’nın kayırıldığıyla ilgili bazı şikayetler aldığını belirten Küçük, "Kimse kimseden üstün değildir. Hele hele 'peygamber ocağı' olan ordumuzda torpil asla olmaz. Kışlada her vatan evladı eşittir" dedi. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Bir iki gündür bir grup vatandaşımızdan bazı şikâyetler aldım. Ankara Mamak Muharebe Birliği 2. Tabur 3. Bölük’te askerlik yapan Gökhan Çıra’nın kayırıldığıyla ilgiliydi bu şikâyetler.

Malum Selin Ciğerci diye biri var. Kim olduğunu herkes biliyor. Instagramda 4,5 milyon takipçisi var. Gökhan Çıra onun eşi...

Neyse, birlikte 260 kişi varmış. Gelmeden birçok sağlık sıkıntısı var diye belge almış. Bot istirahati, eğitim ve spor istirahati almış. Hiçbir eğitime katılmamış.

Esas meseleyi söyleyeyim. İki gün önce tezkere alırken Selin Ciğerci birliğin içine dört arabayla girmiş. Yani kışlanın içine Range Rover, Maybach, Bentley ve bir arabayla kışlanın içine girmiş ve Gökhan Çıra’yı alıp çıkmış. Diğer aileler dışarıda evlatlarını beklerken bu çiftin ayrıcalığı merak konusu olmuş. Hatta bende çıkış videoları da var.

Aileler bazı askerlere sormuşlar ama onlar, “Bizi aşan durumlar var” demişler.

Türk ordusu vatanımızın vazgeçilmezi. Ben askerlerimizin vatan için şehit olduklarına, olmayı göze aldıklarına şahidim. Sayın Hulûsi Akar ordumuza göz bebeği gibi bakıyor. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanımız da... Hem yurt içinde hem de dünyanın dört bir yanında Mehmetçik ve komutanlarımız büyük özverilerle görev yapıyorlar.

Bu tür şikâyetler eski Türkiye alışkanlıkları. Ve herkesi rahatsız eder. Kimse kimseden üstün değildir. Hele hele "peygamber ocağı" olan ordumuzda torpil asla olmaz. Kışlada her vatan evladı eşittir..."