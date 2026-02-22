  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aileyi koruma kalkanı: LGBT lobisine ağır darbe! İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki 22 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu Siyonist yalakası ABD'li yetkiliye öfke seli! Orta Doğu'nun İsrail'e verilmesini istiyor Gönülleri fetheden görüntü! Direksiyon başındaki isim takdir topladı Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”
Gündem Selimiye’ye bakanlar, Sultanahmet’i gördü
Gündem

Selimiye’ye bakanlar, Sultanahmet’i gördü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Selimiye’ye bakanlar, Sultanahmet’i gördü

Geçmiş yıllarda da benzer görüntülerin oluştuğu Selimiye Camii çevresinde bu yıl yaşanan su taşkınları sonrası ilginç manzaralar ortaya çıktı. Su basan tarlalardan bakıldığında caminin silueti, Sultanahmet Camii’ni andıran görüntüler oluşturdu.

Bölgede etkili olan yağışlar ve nehir debilerindeki artış nedeniyle tarım arazilerinde su birikintileri oluşurken, ortaya çıkan yansıma görüntüleri dikkat çekti.

Yetkililer bölgede su seviyesini yakından takip ederken, çiftçiler taşkın sularının ekili alanlara zarar verme ihtimalinden endişe duyduklarını ifade

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23