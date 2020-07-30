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Aktüel

Selimiye Meydanı'ndaki mehteran konseri, vatandaşlardan ilgi gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:37:23 -
Selimiye Meydanı'ndaki mehteran konseri, vatandaşlardan ilgi gördü

EDİRNE (AA) - Edirne'de Selimiye Meydanı'ndaki mehteran konseri, vatandaşlardan ilgi gördü.

TRT'nin Kurban Bayramı program çekimleri için Eyüp Belediyesi Mehter Takımı, meydanda konser verdi.

Mehter takımı, "Ceddin Deden", "Ey Şanlı Ordu", "Hücum" ve "Fetih" marşlarını seslendirdi.

Konseri, vatandaşlar da coşkuyla dinledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, "Altın Üçgen" adı verilen, Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camileri barındıran yer ile mehteran ahenginin çok güzel buluştuğunu söyledi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da konseri dinlemeye doyamadığını belirterek, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir mekan burası. Edirneli Fatih Sultan Mehmet'in heykeli, Selimiye Camisi ve mehteran. Tam olması gereken yerde bu konser yapılıyor. Tam bir Osmanlı klasiği. Çok güzel." dedi.




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