Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları bakıma alındı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce kapsamlı restorasyona alınan Selimiye Camisi'nin asırlık kapılarının elden geçirilmesine başlandı.

Türk-İslam eserlerinin zirve mabedi Selimiye'nin restorasyonu kapsamında, kündekari yapım tekniği ve büyüklüğüyle dikkati çeken 2 cümle ve 3 avlu kapısı da bakıma alındı.

Bir kanadı yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığındaki kapılar, menteşelerinden sökülüp dış avluda oluşturulan marangozhaneye taşındı.

Kapılardaki menteşe, rozet, kilit, kanca gibi tüm madeni aksamlar, korozyon hasarı giderildikten sonra projesine uygun boyanacak. Eksik madeni aksamlar tamamlanacak.

Alt seren kısımlarında nemden dolayı oluşan aşınma ve çürüme hasarlarının onarılmasının ardından kapılar, böceklenmeye karşı ilaçlanacak, gomalak cila ile cilalanacak.

Yine kapılardaki eksik kündekari kısımları uygun malzeme ve teknikle projesine uygun tamamlanacak.

"Çivi kullanılmadan yapılan kapılar"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ali Mehmetçik Oğuz, AA muhabirine, Selimiye'nin yapısal özelliklerinin yanında içindeki unsurların da buraya ayrı değer kattığını söyledi.

Yapıya değer katan unsurlardan birinin de hiçbir şekilde çivi kullanılmayan, geometrik şekillerin birbirine geçirilmesiyle hazırlanan kündekari kapılar olduğuna işaret eden Oğuz, kapıların koruma altına alınarak konservasyon işlemine başlandığını belirtti.

Kapıların orijinal olduğunu vurgulayan Oğuz, "Ahşap malzemeler zaman içerisinde rutubetten deformasyona uğramaktadır. Bunlara, onaylı proje doğrultusunda gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Ayrıca ahşap malzemeye zarar veren bir diğer unsur da böcek ve kurtçuklardır, kapılar bu kapsamda da ilaçlanacaktır." dedi.