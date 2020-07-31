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Aktüel

Selimiye Camisi'nde bayram namazı coşkusu

Yeniakit Publisher
2020-07-31 07:52:32 -
Selimiye Camisi'nde bayram namazı coşkusu

EDİRNE (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Vatandaşlar, Edirne Valiliğince cami girişine konulan dezenfektan cihazı yardımıyla ellerini dezenfekte etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş'un vaazının ardından bayram namazı kılındı.

Bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda ve bahçesinde kıldı.



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