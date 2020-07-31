Selimiye Camisi'nde bayram namazı coşkusu
EDİRNE (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ni doldurdu.
Vatandaşlar, Edirne Valiliğince cami girişine konulan dezenfektan cihazı yardımıyla ellerini dezenfekte etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.
Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş'un vaazının ardından bayram namazı kılındı.
Bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda ve bahçesinde kıldı.