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Yerel Selfie çekerken sulama kanalına düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı
Yerel

Selfie çekerken sulama kanalına düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Selfie çekerken sulama kanalına düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

Batman'da arkasındaki sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla bulunduğu sırada selfie çekmek isteyen 13 yaşındaki kız çocuğu, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden suya girerek çocuğu kanaldan çıkardı.

Batman’ın Çamlıtepe Mahallesi Doğa Sitesi arkasında selfie çekmeye çalışan 13 yaşındaki kız çocuğu, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Edinilen bilgilere göre, Doğa Sitesi arkasındaki sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla bulunduğu sırada selfie çekmek isteyen 13 yaşındaki kız çocuğu, bir anda dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden suya girerek çocuğu kanaldan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 13 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sulama kanalları çevresinde yaşanan benzer olaylara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

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