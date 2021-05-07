Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Oturdum dakikalarca ağladım

Akhisar'da oynadığı dönemde sıkça Galatasaray'a gideceği konuşulan Yevgen Seleznyov'un transferi bir türlü tamamlanmamıştı. Ukraynalı forvet de o günlere dair yaşadıklarını ülkesindeki bir mecraya anlattı.

"Soyunma odasında dakikalarca ağladım"

Seleznyov, "Galatasaray beni 1 kere değil 3 kez istedi. Bir keresinde Fatih Terim beni aradı. 'Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, seni de ilk 11'e yazacağız' dedi. Akhisar bunu kabul etmedi. Oturdum, soyunma odasında dakikalarca ağladım. Şampiyonlar Ligi'nde rakipler de Schalke ve L.Moskova'ydı. Tüm Galatasaray taraftarı beni bekliyordu. Hepsi sosyal medyadan bana yazıyordu, olmadı" dedi.

"Akhisar'a iki kupa kazandırdım"

Seleznyov sözlerini şöyle sürdürdü: Akhisar başkanı 'Seni hiçbir paraya Galatasaray'a satmam' dedi. Bunu anlayamıyordum. 33 yaşındaydım ve Galatasaray 1 milyon euro veriyordu. Soyunma odasında dakikalar boyunca ağladım. Akhisar'a iki kupa kazandırdım. Başkan'a 'Bu kulüp içim elimden geleni yaptım. Muhtemelen bu kulübün kazanacağı son kupaları ben kazandırdım. 'Lütfen beni bırakın' dedim. O da bana 'hayır' dedi. Türkiye kariyerimde en akılda kalıcı anım buydu.