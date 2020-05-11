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Aktüel

Selendili berber ve kuaförler iş başı yaptı

Manisa Selendi ilçesinde yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber ve kuaförler, bu sabah itibariyle ilk müşterilerini almaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:03:59 -
Selendili berber ve kuaförler iş başı yaptı

Manisa Selendi ilçesinde yaklaşık 2 aydır kapalı olan berber ve kuaförler, bu sabah itibariyle ilk müşterilerini almaya başladı. Esnaf, hijyen kurallarına harfiyen uyarken tıraş olan vatandaşlar ise mutluluklarını dile getirdi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta faaliyetlerine ara verilen berberler ve kuaförler, bu sabah itibariyle hizmete başladı. Berberlerin açılmasıyla sabahın ilk saatlerinde gelen müşteriler hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını olurken; ilk randevuyu alma şansına sahip vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi. Açılan berberler vatandaşı saç tıraşı ederken, sakal tıraşlarını da makine ile kısaltma şeklinde yapacak. Tıraş yapılırken kesinlikle ustura ile ense fırçası kullanılmayacak ve tek kullanımlık havlu kullanılacak. Selendi’de ilk müşterileri alan esnaf, "Bugün işimize başladık. İlk müşterimiz aldık 50 gün sonra. Tüm hijyen kurallarına uyarak, iş yerimizi açarak, vatandaşımıza hizmet etmeye başladık. Havlular, önlükler, tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz. Saat başı müşteri alabileceğiz. 45 dakika tıraştan sonra 15 dakika hijyen temizliği yapacağız. Eski havlularımızı kaldırdık." dedi.

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