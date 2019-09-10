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Selendi’de sigara denetimi

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kaymakam Can Atak, iş yerlerinde sigara denetimi yaparak iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 18:01
Selendi’de sigara denetimi

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kaymakam Can Atak, iş yerlerinde sigara denetimi yaparak iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.


Selendi Kaymakamı Can Atak, ilçede bulunan iş yerlerinde sigara denetimine çıktı. Kahvehaneler başta olmak üzere ilçe genelinde iş yerlerini denetleyen Kaymakam Atak, yapılan denetimlerde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Denetimlerde iş yeri sahiplerine uyarılarda da bulunan Atak, "4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele Kanunu çok önceden yürürlüğe girdi. En son 2009 yılı Temmuz ayında yeni değişiklikler yapıldı. Sigara kullanımı lokantalar, kahvehaneler dahil bir çok mekanda yasaklandı. Bu yasak tabi ki insan sağlığı için toplum sağlığı için önemlidir. Ülkemiz de tüm dünya da olduğu gibi bu konu ile mücadele ediyor. Bu nedenle bizlerde toplumda bilinç oluşturmak için farkındalık oluşturmak için sigara denetim ekibi ile birlikte ilçe merkezinde denetime çıktık. Bizim amacımız farkındalık oluşturmaktır. Memnuniyetle gördüm ki bu kanuna herkes uyuyor" dedi.


Kaymakam Can Atak’ın denetimine, Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Yazıcı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Cihat Eroğlu, Selendi Belediyesine ait zabıta ekipleri ve toplum sağlığı merkezi personelleri de katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:01
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