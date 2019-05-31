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Selendi’de ’Dünya Tütünsüz Günü’ etkinliği

’Dünya Tütünsüz Günü’ etkilikleri kapsamında Manisa’nın Selendi ilçesinde İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Selendi’de ’Dünya Tütünsüz Günü’ etkinliği

’Dünya Tütünsüz Günü’ etkilikleri kapsamında Manisa’nın Selendi ilçesinde İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.


Selendi Toplum Sağlığı Merkezi personeli ’Dünya Tütünsüz Günü’ etkilikleri kapsamında merkez önünde stant açarak vatandaşlara broşür dağıtıp bilgilendirmede bulundu. Yetkililer tütün kullanımı, koroner kalp hastalığı, inme ve periferik vasküler hastalık gelişimi için önemli bir risk faktörü olması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütünce bu yılki temanın ’Tütünün kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkisi’ olarak belirlendiğini açıkladı. Başta akciğer kanseri olmak üzere birçok önemli hastalığa yol açan sigaranın, kalp damar sağlığını da olumsuz etkileyerek hayati riske neden olduğu ve gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin yarısına yakın bir bölümünü, Türkiye’de ise yüzde 40.4 kadarının nedeninin kalp-damar hastalıkları olduğunun altı çizildi.


Özellikle kalp hastalarının, ailesinde kalp rahatsızlığı öyküsü bulunanların ve damar sertliği saptanmış kişilerin, sigarayı bırakmaları ve sigara içilen ortamlardan uzak durması gerektiğini kaydeden yetkililer, bu kapsamda Manisa’da gerek danışmanlık gerekse ilaç tedavisi ve nikotin bandı hizmetlerinden faydalanmak amacıyla sigara bırakma polikliniklerinin faaliyet gösterdiğini ve vatandaşların bu polikliniklere veya Selendi Toplum Sağlığı Merkezine başvurması halinde ücretsiz olarak destek alabileceklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:07
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