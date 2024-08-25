  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

THK-13, ANKA 3’ün geçmişteki yansıması gibi! Türkiye'nin uçan kanat yolculuğu

Hamam böceklerinin neye geldiği belli oldu! Evinizden hemen uzaklaştırın

Çin, 10 yıl sonra hedeflediği enerjiye 6 yıl sonra ulaştı!

Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması! Çok sert sözler

Suavi'nin PKK sicili kabarık çıktı! Özgür Özel çiçeklerle yanına koştu

İGDAŞ çalışanları CHP’li İBB önünde eylem yaptı!

Çin'in 30 yıllık gayrimenkul şirketi iflas etti! 30 yıllık geçmişi var!

Gurbetçi ailenin 1 milyon lira bağışı ile hastaneye cihaz alındı

Ünlü banka altın tahminini duyurdu: Yatırımcılara altın tavsiyesi! Altın almalı mı, satmalı mı?

ABD Büyükelçisi'nden çarpıcı sözler: Türkiye savaşta...
Gündem Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş kalp krizi geçirdi! Sebebi şoke etti, aman dikkat
Gündem

Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş kalp krizi geçirdi! Sebebi şoke etti, aman dikkat

Yeniakit Publisher
2024-08-25 10:46:00 -
Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş kalp krizi geçirdi! Sebebi şoke etti, aman dikkat

Oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş kalp krizi geçirdi, acil ameliyata alındı. Hastalığın nedeninin ise elektronik sigara olduğu öğrenildi. Şu an durumu iyi olan Bektaş, "Elektronik sigaradan uzak durun" diye çağrıda bulundu.

Şimdiye dek çok sayıda ölüme ve yaralanmaya neden olan, yaşanan patlamalarla gündemden düşmeyen ve sağlığa sigaradan daha az zararı olmadığı belirtilen elektronik sigara, bu kez kalp krizine sebebiyet verdi.

Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, önceki sabah Ortaköy'deki evinde fenalaştı. Bektaş apar topar hastaneye kaldırıldı. Göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz'a 'göğüs boşluğuna mediastinal amfizem' teşhisi kondu.

Hemen Prof. Dr. Cağatay Tezel tarafından ameliyat edildi. Dün Posta'ya konuşan Bektaş, "Akşam Alp Dağları'na trekking yapmaya gidecektim. Eğer o uçağa binseydim basınçtan ölebilirmişim. Allah korudu" dedi.

İlknaz Bektaş "3 gün daha hastanedeyim. Akciğerim içtiğim 'vape'ten dolayı hava kaçırmış. Ve kalp atışımı etkileyecek noktaya gelmiş. Acil ameliyata aldılar. Lütfen elektronik sigaralardan uzak durun" diye konuştu.

Kızının başından ayrılmayan Selen Görgüzel "Allah yavrumu korudu. Küçük çaplı bir kalp krizi geçirmiş. Hastaneye getirildiğinde nabzı 140 atıyormuş. Çok şükür şimdi iyi" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elektronik sigara o tarihte yasaklanacak! Kararname hazırlandı
Elektronik sigara o tarihte yasaklanacak! Kararname hazırlandı

Gündem

Elektronik sigara o tarihte yasaklanacak! Kararname hazırlandı

Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!

Sağlık

Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!

Elektronik sigara genleri bile değiştiriyor: İçinde yasaklı madde mevcut
Elektronik sigara genleri bile değiştiriyor: İçinde yasaklı madde mevcut

Sağlık

Elektronik sigara genleri bile değiştiriyor: İçinde yasaklı madde mevcut

Elektronik sigara gençleri vuruyor
Elektronik sigara gençleri vuruyor

Yerel

Elektronik sigara gençleri vuruyor

Elektronik sigara bu hale getirdi
Elektronik sigara bu hale getirdi

Gündem

Elektronik sigara bu hale getirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23