Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş kalp krizi geçirdi! Sebebi şoke etti, aman dikkat

Şimdiye dek çok sayıda ölüme ve yaralanmaya neden olan, yaşanan patlamalarla gündemden düşmeyen ve sağlığa sigaradan daha az zararı olmadığı belirtilen elektronik sigara, bu kez kalp krizine sebebiyet verdi.

Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, önceki sabah Ortaköy'deki evinde fenalaştı. Bektaş apar topar hastaneye kaldırıldı. Göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz'a 'göğüs boşluğuna mediastinal amfizem' teşhisi kondu.

Hemen Prof. Dr. Cağatay Tezel tarafından ameliyat edildi. Dün Posta'ya konuşan Bektaş, "Akşam Alp Dağları'na trekking yapmaya gidecektim. Eğer o uçağa binseydim basınçtan ölebilirmişim. Allah korudu" dedi.

İlknaz Bektaş "3 gün daha hastanedeyim. Akciğerim içtiğim 'vape'ten dolayı hava kaçırmış. Ve kalp atışımı etkileyecek noktaya gelmiş. Acil ameliyata aldılar. Lütfen elektronik sigaralardan uzak durun" diye konuştu.

Kızının başından ayrılmayan Selen Görgüzel "Allah yavrumu korudu. Küçük çaplı bir kalp krizi geçirmiş. Hastaneye getirildiğinde nabzı 140 atıyormuş. Çok şükür şimdi iyi" dedi.

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