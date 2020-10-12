  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Şelemzar nerededir?
Medya

Şelemzar nerededir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi büyük ilgi görüyor. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Şelemzar şehri merak konusu oldu. Şelemzar nerededir? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:31:00 -
Şelemzar nerededir?

Şelemzar nerededir? sorusu bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen Sultan Melikşah'ın hayatını konu alan dizi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicileri tarafından merak ediliyor. Şelemzar şehri bu akşam ekranlara gelen bölümde Melikşah'ın bulunduğu mekanlardan biriydi. Peki, Şelemzar nerededir?

Şelemzar nerededir?

Şelemzar şehri 7003 nüfusa sahip, idari olarak Kiyar şehristanı'nda bulunur ve şehristanın idari merkezidir.

Kiyar şehristanı (Farsça: شهرستان کیار), İran İslam Cumhuriyeti'nde Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nin 7 şehristanından birisidir.

Şehristanın yönetim merkezi Şalamzar şehridir.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan filmin çekimleri bu bölgede gerçekleştiriliyor.

Kuvel Kalesi nerededir?
Kuvel Kalesi nerededir?

Tarih

Kuvel Kalesi nerededir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Siyaset

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaşamını yitirdi.
Serdar Ortaç'ın Erdoğan sözleri olay oldu
Gündem

Serdar Ortaç'ın Erdoğan sözleri olay oldu

Serdar Ortaç verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırarak "Bakın iddia ediyorum; Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları 200..
Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı
Gündem

Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay