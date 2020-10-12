Şelemzar nerededir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi büyük ilgi görüyor. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Şelemzar şehri merak konusu oldu. Şelemzar nerededir? İşte ayrıntılar...
Şelemzar nerededir? sorusu bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen Sultan Melikşah'ın hayatını konu alan dizi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicileri tarafından merak ediliyor. Şelemzar şehri bu akşam ekranlara gelen bölümde Melikşah'ın bulunduğu mekanlardan biriydi. Peki, Şelemzar nerededir?
Şelemzar nerededir?
Şelemzar şehri 7003 nüfusa sahip, idari olarak Kiyar şehristanı'nda bulunur ve şehristanın idari merkezidir.
Kiyar şehristanı (Farsça: شهرستان کیار), İran İslam Cumhuriyeti'nde Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nin 7 şehristanından birisidir.
Şehristanın yönetim merkezi Şalamzar şehridir.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan filmin çekimleri bu bölgede gerçekleştiriliyor.