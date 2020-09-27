Selefilik nedir? Selefi ne anlama gelir?

Selefi akımları özellikle de Irak ve Suriye’deki iç savaşlarda ön plana çıktı. Özellikle de DEAŞ örgütünün dini terimleri kullanarak Müslümanları öldürmesi de selefiliğin arkasına sığınılarak yapıldı. Peki nedir bu selefilik? Selefilik anlamı nedir?Allah'ın zâtî, fiili sıfatlarının hepsini te’vilsiz (Bilinen anlamından başka bir anlam verme) nasılsa öyle kabul ettiği için Selefiyye'ye "Sıfâtiyye" de denilmiştir. Günümüzde selefilerin en yoğun oldukları ülkeler Suudi Arabistan, Küveyt ve Körfez ülkeleridir.