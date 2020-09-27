  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Selefilik nedir? Selefi ne anlama gelir?
İSLAM

Selefilik nedir? Selefi ne anlama gelir?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hoca’nın, 'Selefi yapılar silahlanıyor' şeklindeki iddiasından sonra Selefilik nedir, selefi kurucusu kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-09-27 09:21:00 - 2020-09-27 09:26:08
Selefilik nedir? Selefi ne anlama gelir?

Selefi akımları özellikle de Irak ve Suriye’deki iç savaşlarda ön plana çıktı. Özellikle de DEAŞ örgütünün dini terimleri kullanarak Müslümanları öldürmesi de selefiliğin arkasına sığınılarak yapıldı. Peki nedir bu selefilik? Selefilik anlamı nedir?Allah'ın zâtî, fiili sıfatlarının hepsini te’vilsiz (Bilinen anlamından başka bir anlam verme) nasılsa öyle kabul ettiği için Selefiyye'ye "Sıfâtiyye" de denilmiştir. Günümüzde selefilerin en yoğun oldukları ülkeler Suudi Arabistan, Küveyt ve Körfez ülkeleridir. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun Ilıcalı ve Fatih Altaylı kavgası!
Medya

Acun Ilıcalı ve Fatih Altaylı kavgası!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Acun Ilıcalı'nın 'EXXEN' adıyla tanıttığı dijital platformunun isminin Amerikan petrol şirketi EXXON’dan ara..
'Şerbetli Faşist' şimdi de Kızılay'a sırnaştı
Gündem

'Şerbetli Faşist' şimdi de Kızılay'a sırnaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in her konuşmasında ‘Suriyelileri geri göndereceğiz’ açıklamaları ile gündeme gelen, Suriyeli vatandaş..
Kuruluş Osman’ın fragmanında bomba detay! Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı
Medya

Kuruluş Osman’ın fragmanında bomba detay! Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı

Milyonların sabırsızlıkla beklediği Kuruluş Osman dizisinin fragmanı yayınlandı. Binlerce kişinin izlediği fragmanda Aksakallıların Reisi ro..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı