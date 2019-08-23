0553 313 94 23

Sele kapılan büyükbaş hayvanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde otlandıkları derede, aşırı yağışlar sonucu suyun yükselmesinden dolayı mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, güçlükle kurtarıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:36
Sele kapılan büyükbaş hayvanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde otlandıkları derede, aşırı yağışlar sonucu suyun yükselmesinden dolayı mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, güçlükle kurtarıldı.


Ordu’nun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ilçelerinde ırmaklar taşma noktasına gelirken vatandaşlar fındık bahçelerinde yağmura yakalandı. Ulubey, Tekkiraz, Perşembe, Ünye’nin ve Altınordu ilçelerinde bazı mahallelerinde derelerdeki su yükseldi, harmanlarda kurutulmak istenen fındıklar ve bahçeler zarar gördü.


Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi’nde bulunan Civil Irmağı’nda da yağmur nedeniyle yükselen su debisi, otlayan büyükbaş hayvanlara zor anlar yaşattı. Dere içerisinde otlanan 9 büyükbaş, debisi yükselen ırmakta akıntıya karşı mücadele ederken bir anda yükselen suda boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde insanların da tedirgin olduğu görüldü.



Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı


Olayın görgü tanığı ve aynı bölgede hayvan otlatan Samet Demiröz, “İlçelerde yağan yoğun yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen su burayı doldurdu. Bu yüzden buradaki yağan yağmurun etkisiyle otlarda yayılan hayvanlarımızı bir anda sel aldı. Hayvanlar çabalamaya başladı ve yavaş yavaş aşağıya doğru geliyorlardı. Bir tane ağabeyimiz ırmağa inerek suya atladı. Hayvanları kurtardı. 9 tane ineğimiz vardı hepsi aşağı doğru sürüklenirken o ağabey kurtardı. Çok su geldiği için hayvanlarımızın yarısı telef olabilirdi.



“Ordu’da yağmur yoktu, su birden geldi”


Olayın diğer gördü tanığı ve görüntüleri çeken Sümeyye Beyazıt da sabah Ordu şehir merkezinde yağmur yağışı olmadığını, birden ırmakta yükselen su debisinin hayvanları sürüklediğini belirtti. Beyazıt, “Hayvanlar otlandığı esnada sel birden geldi ve hayvanları götürdü. Hayvanlar çok korktu. Burada mahsur kaldı ve sonradan kurtardılar. O esnada çok korktum, hayvanlarda herhangi bir zarar yok, kurtuldular. Normalde derede su yoktu ama birden geldi. Yüksek kesimlere yağan yağmurun suyu buraya geldi” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bölgesel konuları görüştü
    1. Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile..
    2. AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz’dan..
    3. SODİGEM Blokzincir’i ele aldı
    4. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği,..
    5. Bilecikspor yeni sezon çalışmalarına..
    6. 3. Etap Raylı Sistemde Varsak-Otogar..
    7. İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım
    8. Bedensel Engelliler Atletizm Milli..
    9. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon..
    10. Sözde çevreciler uyarırken kirletti
    11. Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in..
    12. Altın fiyatları
    13. Fethiye’de trafiği tehlikeye düşüren..
    14. 50 binden fazla çocuk “Enerji Tasarruf..
    15. Ertuğrul Gazi Camii inşaatına denetim
    16. G7 Zirvesi, yarın protestoların..
    17. Nevşehir Belediyespor kombine kartları..
    18. MHP’den ilçe başkanlıklarına Malazgirt..
    19. Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile..
    20. "Okumak Güzeldir" projesine destek..
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi