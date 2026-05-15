Selden araçlar böyle sürüklendi, can pazarı yaşandı
Selden araçlar böyle sürüklendi, can pazarı yaşandı

Görüntülerde sel sularının önüne kattığı araçları sürüklediği, iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların ise canlarını kurtarmak için saniyelerle yarıştığı görüldü.

 Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sel sularının önüne kattığı araçları sürüklediği, iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların ise canlarını kurtarmak için saniyelerle yarıştığı görüldü.
Havza'da etkili olan yoğun yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi. 25 Mayıs Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı çevresi, Çay Mahallesi, Bahçelievler ile birçok mahalle, cadde ve sokaklar kısa sürede su altında kaldı.

Ortaya çıkan görüntülerde sel sularının önüne kattığı otomobil, kamyon, SUV araç ve ağaçları sürükleyerek götürdüğü anlar yer aldı. Güçlü akıntının sürüklediği araçların birbirine çarptığı anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yerini saniyeler içinde su bastığı görüldü. İçeride bulunan vatandaşların panikle kapıyı açmaya çalıştığı, su seviyesinin hızla yükselmesiyle can havliyle kendilerini dışarı attığı anlar kameralara yansıdı. Dükkandan kendini dışarıya atan vatandaşların yardımına ise kepçe yetişti. Kepçeye alınarak güvenli bölgeye taşınan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar dikkat çekti.
Sel felaketi nedeniyle çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelirken, dükkanları çamur ve balçık kapladı. Birçok kurumun ve gönüllülerin yardımıyla temizlik çalışmaları ve zarar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

