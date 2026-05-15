SP’li Mahmut Arıkan, CHP’nin değirmenine su taşıyor

Yazısında, 40 yıllık CHP geçmişi olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçiş süreçlerine değinen Karahasanoğlu, CHP’nin bu durumu "yolsuzluk dosyalarının kapatılması" şeklinde bir senaryo ile izah etmeye çalıştığını ifade etti.

"Yolsuzluk İddiaları Neden Transferden Sonra Ortaya Çıktı?"

Karahasanoğlu, Mahmut Arıkan’ın bu isimler CHP’deyken tek bir yolsuzluk eleştirisi yapmadığını hatırlatarak şu soruları yöneltti:

"Aydın veya Afyonkarahisar Belediye Başkanı hakkında bugüne kadar bir defacık olsun ağzınızdan ‘Yolsuzluk yapıyorlar’ eleştirisi çıkmış mıydı?"

"Kişiler ne yolsuzluk yaparlarsa yapsınlar, CHP’de iken tek kelime yok. AK Parti’ye geçtiklerinde hemen bir bahane mi ihdas ediliyor?"

"Milli Görüş Çizgisine Yakışmıyor"

Mahmut Arıkan’ın AK Parti’nin hizmetlerini "AK-MATİK" benzetmesiyle karalamaya çalışmasının Milli Görüş çizgisine yakışmadığını belirten Karahasanoğlu, bu söylemin aslında Arıkan’ın yanındaki ittifak ortaklarını da töhmet altında bıraktığını savundu.

İttifak Ortaklarına Gönderme: Karahasanoğlu, Arıkan’ın "23,5 yıllık iktidarın ürünü" eleştirisinin, aynı salonda bulunan ve bu iktidarın uzun yıllar parçası olan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu ’nu da kapsadığını ancak her iki ismin de sessiz kaldığını ifade etti.

Karahasanoğlu, Arıkan’ın "23,5 yıllık iktidarın ürünü" eleştirisinin, aynı salonda bulunan ve bu iktidarın uzun yıllar parçası olan ile ’nu da kapsadığını ancak her iki ismin de sessiz kaldığını ifade etti. İmamoğlu ve Yavaş Örneği: Yazar, Arıkan’ın Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş veya Tanju Özcan hakkındaki yolsuzluk iddialarına tek bir somut kelime etmezken, transfer olan isimlere odaklanmasını "fanatik partizanlık" olarak nitelendirdi.

"CHP’nin Ahlaki Çöküntüsünü Aklayanlar Sizlersiniz"

Ali Karahasanoğlu, Ahmet Davutoğlu’nun aynı toplantıdaki "ahlaki çöküntü" vurgusuna da yanıt vererek, CHP içindeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına değindi. Karahasanoğlu, yazısını şu sert ifadelerle noktaladı:

"CHP’nin temsil ettiği bir ahlaki çöküntü had safhada... Ama bunları 2023’te aklayıp paklayan, kefil olan da Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi değil mi? Sizler değil misiniz?"

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>