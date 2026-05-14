Aktüel İmam Hatiplerde modernizm-mezhepsiz İslam dayatması! Aralarında ‘çırılçıplak namaz kılınır’ diyen bile var!
İmam Hatiplerde modernizm-mezhepsiz İslam dayatması! Aralarında ‘çırılçıplak namaz kılınır’ diyen bile var!

İmam Hatiplerde modernizm-mezhepsiz İslam dayatması! Aralarında ‘çırılçıplak namaz kılınır’ diyen bile var!

İstanbul Pendik Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu’nda okul müdürü tarafından öğrencilere Yaşar Nuri Öztürk, Caner Taslaman ve Cemil Kılıç gibi modernist, sapkın isimlerin kitaplarının tavsiye edildiği öğrenildi.

İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu’nda okul müdürü Nihat Keskin tarafından öğrencilere tavsiye edilen kitap listesi velilerin tepkisine yol açtı. Sosyal medyada ortaya çıkan olayda öğrencilere müdür tarafından Yaşar Nuri Öztürk’ün “Allah ile Aldatmak”, Caner Taslaman’ın “İslam ve Kadın” ve Cemil Kılıç’ın “Cami ve Siyaset” isimli kitapları tavsiye edildi.

 

Velilerden tepki

Bidat görüşleriyle bilinen, ehlisünnet anlayışını hedef alan, modernist ve reformist çizgideki isimlerin imam hatip öğrencilerine tavsiye edilmesi veliler tarafından tepkiyle karşılandı ve şikayetçi olundu.

Veliler, özellikle ortaokul çağındaki öğrencilerin itikadî, fıkhî ve ahlâkî bakımdan sağlam kaynaklarla yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, bu yaş grubuna mezhep, sünnet, gelenek ve İslâmî otorite anlayışını baltalayan isimlerin yönlendirilmesini problemli buldu.

 

Nedir bu modernizm baskısı?

Yaşar Nuri Öztürk, Caner Taslaman ve Cemil Kılıç gibi isimler, Türkiye’de uzun süredir İslâm anlayışına yönelik eleştirileri, Ehli Sünnet'e yaklaşımları ve bâtıl yorumlarıyla tartışma konusu oluyor. Bu isimlerin kitaplarının bir imam hatip ortaokulunda öğrencilere tavsiye edilmesi, “İmam hatiplerde hangi din anlayışı öğretiliyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

İmam hatip gibi kurumların milletin dinî hassasiyetleriyle ilişkili olduğu dikkate alındığında, kitap tavsiyelerinin şahsî tercihlerle değil, Ehl-i sünnet çizgisi ve millî-manevî hassasiyetler çerçevesinde belirlenmesi gerekiyor.

 

Sorumsuz bakanlık ve okul yönetiminden açıklama gelmedi

Velilerin talebi açık: İmam hatip öğrencilerine modernist, reformist ve Ehl-i sünnet dışı görüşleri besleyen kaynaklar değil, İslâm’ın sahih çizgisini, ahlâkını ve medeniyet tasavvurunu taşıyan eserler tavsiye edilmelidir. Eğitim kurumlarında dinî hassasiyetleri zedeleyen tercihler “kitap tavsiyesi” adı altında normalleştirilmemelidir.

Seküler mahallenin yeni rezaleti patlak verdi: Seni piyasadan silerim

Türk kızlarına 'Yunan erkekler sizin' demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi

Laikçi seküler hayat tarzının eseri! Torreira'ya saldırının gerekçesi ortaya çıktı

Yorumlar

Ömer

İmâmhatipleri içten Çökertme projeleri hızla devam ediyor . Neden devlet tedbir almıyor . Neden diyanet bu sapkın hocalara bir şey demiyor . ? Hafife alırsak başımıza bela olurlar oluyorlar.

müdafi

sadece 3 ehli bidatçiyle kalsa iyi , Eliaçık, Zekeriya Beyaz, Edip Yüksel de cabası. Ayrıca Zülfü Livaneli ve Elif Şafak ne alaka? Bir İmam Hatiplinin kafasını karıştırmanın ve onu doğru yoldan saptırmanın en iyi yöntemi nedir diye sorsalar Victor Hugo hariç yukarıdaki listeyi okutun derdim, o derece
