İmam Hatiplerde modernizm-mezhepsiz İslam dayatması! Aralarında ‘çırılçıplak namaz kılınır’ diyen bile var!

İstanbul Pendik Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu’nda okul müdürü tarafından öğrencilere Yaşar Nuri Öztürk, Caner Taslaman ve Cemil Kılıç gibi modernist, sapkın isimlerin kitaplarının tavsiye edildiği öğrenildi.

İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu’nda okul müdürü Nihat Keskin tarafından öğrencilere tavsiye edilen kitap listesi velilerin tepkisine yol açtı. Sosyal medyada ortaya çıkan olayda öğrencilere müdür tarafından Yaşar Nuri Öztürk’ün “Allah ile Aldatmak”, Caner Taslaman’ın “İslam ve Kadın” ve Cemil Kılıç’ın “Cami ve Siyaset” isimli kitapları tavsiye edildi.

Velilerden tepki

Bidat görüşleriyle bilinen, ehlisünnet anlayışını hedef alan, modernist ve reformist çizgideki isimlerin imam hatip öğrencilerine tavsiye edilmesi veliler tarafından tepkiyle karşılandı ve şikayetçi olundu.

Veliler, özellikle ortaokul çağındaki öğrencilerin itikadî, fıkhî ve ahlâkî bakımdan sağlam kaynaklarla yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, bu yaş grubuna mezhep, sünnet, gelenek ve İslâmî otorite anlayışını baltalayan isimlerin yönlendirilmesini problemli buldu.

Nedir bu modernizm baskısı?

Yaşar Nuri Öztürk, Caner Taslaman ve Cemil Kılıç gibi isimler, Türkiye’de uzun süredir İslâm anlayışına yönelik eleştirileri, Ehli Sünnet'e yaklaşımları ve bâtıl yorumlarıyla tartışma konusu oluyor. Bu isimlerin kitaplarının bir imam hatip ortaokulunda öğrencilere tavsiye edilmesi, “İmam hatiplerde hangi din anlayışı öğretiliyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

İmam hatip gibi kurumların milletin dinî hassasiyetleriyle ilişkili olduğu dikkate alındığında, kitap tavsiyelerinin şahsî tercihlerle değil, Ehl-i sünnet çizgisi ve millî-manevî hassasiyetler çerçevesinde belirlenmesi gerekiyor.

Sorumsuz bakanlık ve okul yönetiminden açıklama gelmedi

Velilerin talebi açık: İmam hatip öğrencilerine modernist, reformist ve Ehl-i sünnet dışı görüşleri besleyen kaynaklar değil, İslâm’ın sahih çizgisini, ahlâkını ve medeniyet tasavvurunu taşıyan eserler tavsiye edilmelidir. Eğitim kurumlarında dinî hassasiyetleri zedeleyen tercihler “kitap tavsiyesi” adı altında normalleştirilmemelidir.