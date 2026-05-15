Savunma Sanayiinde Devran Döndü: Ambargo Uygulayan Kanada Türk İHA’larına Talip Oldu

Middle East Eye’ın haberine göre, Türkiye’nin 2019’daki Suriye operasyonunu gerekçe göstererek Wescam üretimi elektro-optik ve kızılötesi kamera satışını durduran Ottawa yönetimi, yedi yılın ardından politikasını tamamen değiştirdi. Geçmişte Baykar ve TUSAŞ gibi devlerin kamera tedarikini keserek üretimi sekteye uğratmaya çalışan Kanada, bugün gözetleme amaçlı "orta irtifa uzun havada kalışlı" (MALE) Türk İHA’larıyla ilgileniyor.

Ambargo Yerli Üretimi Kamçıladı

Kanada'nın ambargosu Türk savunma sanayii için bir engel değil, aksine bir sıçrama tahtası oldu:

ASELSAN Devreye Girdi: Kanada kameralarının yerine yerli imkanlarla CATS kamera sistemi geliştirildi.

İhracat Başarısı: Yerli CATS sistemleri bugün sadece Türkiye'de kullanılmakla kalmıyor, 10'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Yerli CATS sistemleri bugün sadece Türkiye'de kullanılmakla kalmıyor, 10'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Tam Bağımsızlık: Baykar ve TUSAŞ gibi şirketler, kritik bileşenlerde dışa bağımlılığı bitirerek kendi üretim süreçlerini tamamladı.

İtalyan Donanmasına Türk İmzası: TB3 Cavour Yolunda

Türkiye’nin İHA gücü olarak küresel yükselişi sadece Kanada’nın değil, Avrupa’nın da merceğinde. İtalya Deniz Kuvvetleri, amiral gemisi Cavour’u Türk yapımı Bayraktar TB3 insansız hava araçlarıyla donatmak için hazırlıklara başladı.

Alman Focus dergisinin analizine göre;

TB3’ün Cavour gemisine entegrasyonu, Türkiye’nin bir "İHA süper gücü" haline gelmesinin en somut simgesi olarak görülüyor.

Kendi yerli İHA projelerinde başarısız olan İtalya, Akdeniz’deki güvenlik mimarisini korumak için Türk sistemlerine yönelmek zorunda kaldı.

Ankara, artık Akdeniz güvenliğinde "vazgeçilmez bir ortak" olarak nitelendiriliyor.

Yeni Paradigma: Yaptırımdan Ortaklığa

Savunma sanayiinde yaşanan bu değişim, Türkiye'nin artık sadece bir pazar değil, teknoloji ihraç eden bir merkez haline geldiğini kanıtlıyor. Bir zamanlar kamera vermeyenlerin bugün İHA almak için kapı çalması, "Yeni Paradigma"nın en net göstergesi olarak değerlendiriliyor.