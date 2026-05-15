SGK uzmanı duyurdu: Emekliler için çifte ödeme müjdesi!

Kurban Bayramı öncesinde emekliler, maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerinin tarihine odaklandı. Beklenen ödeme takviminin netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ile ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin tarihler ise kurumların resmi açıklamalarıyla duyurulacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi netleşti. 4 bin TL'lik Emekli bayram ikramiyesi müjdesinin ardından maaş ödeme takvimi netleşti. İkramiyelerin Mayıs ayının 17'si ile 22'si arasında ödeneceğini Bakan Vedat Işıkhan açıklamıştı. Emeklilerin hesaplarına ikramiye ve maaş ödemeleri birlikte yatırılacak. Peki emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılıyor? İşte tüm detaylar...

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli ikramiyeleri ve maaşlarla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Emin Yılmaz "Kimler alıyor bunu? SSK emeklilerimiz, Bağ-Kur emeklilerimiz ve Emekli Sandığı üzerinden emekli olanlarımız alıyor. Milyonlarca vatandaşın hesabına emekli aylıkları ile birlikte 4 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi 17-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak." dedi.

Yılmaz şöyle devam etti:

"Emeklilerimizle ilgili ilk etapta SSK'lılarımızla alakalı maaş ödeme günü var ve de ikramiye günü var. Bunu şöyle detaylandıralım: Eğer maaşınızı 17'si ile 22'si arasında alıyorsanız, ikramiye 20 Mayıs'ta yatırılacak.

Devamında eğer maaşınızı 23 ile 24 arasında alıyorsanız, o zaman da Mayıs'ın 21'inde yatırılacak. Son olarak ise maaşınızı 25 ile 26'sı arasında alıyorsanız, o zaman da ayın 22'sinde ikramiye kısmı yatırılacak. Kim için bu? SSK 4A'lı emeklilerimiz için."

BAĞ-KUR'LULAR MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri ise maaş kıstası yani maaş ödeme günü ve ikramiye günü açısından farklı değerlendiriliyor. Emin Yılmaz, Bağ-Kur emeklilerinin ikramiye ödemeleri hakkında ise şunları söyledi:

"Burada maaş ödeme günü eğer 25 ve 26'sında ise onlar ikramiyelerini ayın 21'inde alacak.

Yani maaşlardan önce ikramiyeler yatıyor. Diğer tarihimiz ise maaş ödemeniz eğer 27 ve 28'inde ise orada da ikramiye ödemesini ayın 22'sinde alacaklar."