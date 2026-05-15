Gündem
NATO Ankara Zirvesi Öncesi Washington’dan Kritik Mesajlar: Türkiye "Sorumlu Yetişkin" Rolünde

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan tarihi NATO Zirvesi öncesinde, Washington’da gerçekleştirilen panelde Türk-Amerikan ilişkileri ve Türkiye’nin ittifak içindeki artan ağırlığı masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA DC tarafından düzenlenen panelde uzmanlar, Türkiye’nin bölgesel güvenlikten savunma sanayiine kadar pek çok alanda "belirleyici bir aktör" haline geldiği konusunda birleşti.

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye'nin son yıllarda karşılaşılan her büyük güvenlik krizinde kilit rol oynadığını vurguladı. Jeffrey’nin değerlendirmelerinden öne çıkan noktalar şunlardır:

  • Türkiye; Ukrayna, Kafkasya, Karadeniz, Balkanlar ve Orta Doğu’daki meselelerde belirleyici bir rol üstlenmiştir.
  • NATO alanını güvence altına almak için Türkiye, en az ABD kadar çaba sarf etmektedir.
  • Ankara Zirvesi, her iki ülke için de stratejik fırsatlar sunan bir dönüm noktasıdır.

Savunma Sanayiinde Yeni Paradigma: "Türkiye Kaliteli Ürün Üretiyor"

Panelde dikkat çeken bir diğer konu ise Türkiye’nin savunma sanayiindeki devrimi oldu. Atlantic Council Kıdemli Araştırmacısı Rich Outzen, iki ülke arasındaki iş birliğinin artık yeni bir boyuta geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni paradigma şudur: Türkiye, ABD'li şirketlerin satın almak isteyeceği kadar kaliteli ürünler üretiyor."

Outzen ayrıca Türkiye ve ABD’yi, NATO ittifakı için "sert güç caydırıcılığının motorları" olarak tanımladı. Türkiye'nin savaş deneyimi, endüstriyel kapasite ve mühendislik yeteneğini birleştirerek nadir bir yetkinliğe ulaştığını kaydetti.

Müttefikler Arasında Köprü: "Sorumlu Yetişkin"

Hazar Politika Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Roger Kangas, Ankara Zirvesi'nin NATO'nun küresel rollerine odaklanması için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Kangas, Türkiye’nin ittifak içindeki özel konumuna atıfta bulunarak, "Türkiye, odadaki sorumlu yetişkin rolünü üstlenmek ve görüş ayrılığına düşen tarafları bir araya getirmek zorunda kalabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Denkleminde Değişen Bahane

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan ise Suriye’deki yeni dönemin ikili ilişkilere etkisine değindi. Suriye’de Ahmed Şara yönetiminin kurulmasıyla birlikte dengelerin değiştiğini belirten Erhan, yeni yönetimin Türkiye ve ABD ile DEAŞ’a karşı iş birliği yapmasının, geçmişte PKK/YPG için öne sürülen bahaneleri boşa çıkardığını vurguladı.

Türkiye, Temmuz ayında gerçekleşecek bu zirve ile 2004’teki İstanbul Zirvesi’nin ardından ikinci kez bir NATO liderler buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

