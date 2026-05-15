Sabiha Gökçen'de çay simit fiyatı şok etti! Görenler gözlerine inanamadı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir işletmede sandviç ve çayın 735 liraya satılması sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir işletmede satılan sandviç ve çayın fiyatı şoke etti.
Paylaşılan fişte; bir sandviç için 550 lira, bir bardak çay için ise 185 lira ücret alındığı görüldü.
Toplamda 735 liralık hesap sosyal medyada kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.
Kullanıcılar özellikle havalimanlarındaki yiyecek-içecek fiyatlarının yüksekliğine tepki gösterdi.
