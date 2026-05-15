Bayram trafiği AUS’ta anlık izlenecek: Uraloğlu’ndan yoğunluk uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayollarında Kurban Bayramı süresince uygulanacak tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince karayollarındaki trafik yoğunluğunun Akıllı Ulaşım Sistemleri üzerinden anlık olarak takip edileceğini bildirdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda turuncu ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağını belirten Uraloğlu, yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Bayram döneminde oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı ulusal karayolu ağında gerekli planlamaların yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "En yoğun seyahatin gerçekleştiği güzergahlarda Turuncu Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Ülke genelindeki 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel bakım işletme şefliğimiz, 25 otoyol bakım işletme şefliğimiz ve 17 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğimizde kesintisiz denetim ve takip faaliyetlerimize devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.