Bayram trafiği AUS’ta anlık izlenecek: Uraloğlu’ndan yoğunluk uyarısı

BAYRAM TRAFİĞİ AUS MERKEZİ ÜZERİNDEN ANLIK TAKİP EDİLECEK: Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi’nde bayram süresince anlık izleme ve takip yapılacağını belirten Uraloğlu, "Karayolu ağımızın kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerden elde edilen veriler AUS merkezimiz üzerinden anlık olarak koordine edilecek" dedi. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde gerekli trafik işaretlemelerinin yapıldığını ifade eden Uraloğlu, mevcut levha ve işaretlerin de yeniden gözden geçirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Bayram tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülen kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceğiz" diye konuştu.