Sumud’tan askeri koruma çağrısı: Küresel Filo Marmaris’ten Yola Çıktı

Filonun Marmaris’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze’deki dehşetin boyutları bir kez daha gözler önüne serildi. Katılımcılardan İman el-Mahlufi, bölgedeki sağlık sisteminin durumuna dair şu çarpıcı verileri paylaştı:

Gazze'deki hastanelerin %90'ından fazlası İsrail saldırılarıyla yıkıldı veya ağır hasar gördü.

200 temel sağlık merkezinden sadece 3 tanesi tam kapasiteyle çalışabiliyor.

Tıbbi tahliye bekleyen 18 bin 500 hastanın 4 binden fazlası çocuklardan oluşuyor.

İlaç ve anestezi malzemelerindeki ciddi eksiklikler nedeniyle hastalar çok ağır koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Denizden ve Karadan Kuşatma Altında

Sumud Filosu, ablukaya karşı mücadelesini iki koldan sürdürüyor:

Deniz Hattı: 54 gemi ve 500'den fazla aktivist, Marmaris'ten denize açıldı.

Kara Hattı: Libya'da bulunan ve 35 farklı ülkeden 350'den fazla kişinin yer aldığı kara konvoyu, eş zamanlı olarak Gazze'ye ulaşmayı hedefliyor.

Saldırıların başladığı Ekim 2023’ten bu yana 1,5 milyon Filistinli yerinden edilirken, insani kriz her geçen gün derinleşmeye devam ediyor.

"Askeri Koruma Sağlansın" Çağrısı

Aktivistler, İsrail’in daha önce uluslararası sularda sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği kanlı baskınları hatırlatarak, uluslararası kamuoyuna kritik bir çağrıda bulundu. Özellikle 29 Nisan’da Girit Adası açıklarında 21 tekneye el konulduğu saldırıya dikkat çeken dayanışma grupları, bu kez filonun askeri eskort eşliğinde korunmasını talep ediyor.

Organizasyon yetkilileri, İsrail'in "yavaş bir soykırım" uyguladığını vurgulayarak, tüm engellemelere rağmen Gazze’ye ulaşma hedefinden geri adım atmayacaklarını ifade ettiler.

Hukuki Süreç Takip Edilecek

Filonun hukuk koordinasyonunu yürüten Brezilyalı avukat Natalia Maria, girişimin tamamen uluslararası hukukla uyumlu olduğunu belirtti. Maria, İsrail tarafından yapılabilecek her türlü saldırı, gemiye el koyma veya kaçırma eyleminin hukuki mecralarda karşılık bulacağını kaydetti.

Bu büyük sivil girişim, hem bölgedeki insani krize dikkat çekmeyi hem de işgalci rejimin uyguladığı yasa dışı ablukayı fiilen sona erdirmeyi amaçlıyor.