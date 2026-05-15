Özel’in İkiyüzlü Siyaseti: Erkek Başkana ‘Özel Hayat’, Kadın Başkana ‘Kocanı Boşa’ Baskısı

Yazısında CHP’nin kadın politikalarını "riyakar" olarak nitelendiren Tuba Kalçık, Özgür Özel’in Burcu Köksal’a yönelik "Kocanı boşa", "Yalvaracaksın" gibi ifadelerinin muhalefetin geldiği noktayı gösterdiğini belirtti. Kalçık’ın eleştirilerinde şu noktalar öne çıktı:

Nobran ve Kibirli Tavır: Kalçık, CHP’nin yıllardır değişmeyen "tepeden bakan" tavrının Özel’in söylemleriyle bir kez daha gün yüzüne çıktığını ifade etti.

İtibarsızlaştırma Çabası: Özel ve ekibinin, Burcu Köksal'ı siyasi tercihi nedeniyle ailesi üzerinden hedef alarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddia edildi.

Çifte Standart İddiası: Erkek belediye başkanları hakkındaki yolsuzluk iddiaları veya özel hayat krizlerinde "özel hayat" diyerek sessiz kalan zihniyetin, bir kadın siyasetçiyi eşi üzerinden rehin almaya çalıştığı vurgulandı.

"Kurumsal Mobbingin Boyutu Ortaya Çıktı"

Tuba Kalçık, Burcu Köksal’ın "CHP beni çok yordu, gecenin yarısı dengesizce yazıyordu" şeklindeki açıklamalarına dikkat çekerek, parti içindeki mobbingin boyutlarını gündeme taşıdı. Özgür Özel’e göre kadın siyasetçilerin ancak "biat" ettikleri sürece var kabul edildiklerini, bağımsız karar aldıklarında ise "hain" ilan edildiklerini savundu.

Türk Siyasi Tarihinde Kara Bir Leke

Özgür Özel’in geçmişte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yönelik tavırlarını da hatırlatan Kalçık, Burcu Köksal olayında çıtanın daha da yükseltildiğini belirtti. Yazının sonuç bölümünde, Özel’in kürsüden savurduğu tehditlerin ve bir kadını eşi üzerinden baskı altına alma çabasının Türk siyasi tarihine "kara bir leke" olarak geçeceği ifade edildi.

Medyadaki Kadın Gazetecilere Tepki

Kalçık, bu sürece sessiz kalan veya Özel’in zihniyetini savunmaya devam eden muhalif medyadaki kadın gazetecilere de tepki göstererek, "Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

