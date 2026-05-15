Küçükçekmece'de Nefes Kesen Takip: Polis Uyarı Ateşi Açtı, Şüpheliler Kıskıvrak Yakalandı

Küçükçekmece emniyet ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri 07 CBL 413 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin tüm ikazlarına rağmen hızını artırarak kaçmaya başlayan şüpheliler, trafik güvenliğini tehlikeye atarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Kısa süreli takibin ardından araç, 2. Hürriyet Caddesi üzerinde durdu. Ancak araçtaki iki şüpheli, bu kez yaya olarak ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirmeye yeltendi.

Uyarı Ateşi Sonrası Yakalandılar

Kaçan şüphelileri durdurmak amacıyla polis ekipleri tarafından havaya uyarı ateşi açıldı. Silah seslerinin ardından kaçamayacaklarını anlayan zanlılar, ekipler tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan detaylı aramalarda:

Satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet silah bulundu.

Kovalamaca Sırasında Bir Polis Yaralandı

Operasyonun en üzücü haberi ise kovalamaca sırasında yaşandı. Ekiplerce açılan uyarı ateşi esnasında, bir polis memurunun bacağından yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, sorgulanmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.