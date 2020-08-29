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Aktüel Selde mahsur kalan aile "Daha zorda olanlar var" diye helikopterle kurtarılmayı istemedi
Aktüel

Selde mahsur kalan aile "Daha zorda olanlar var" diye helikopterle kurtarılmayı istemedi

Giresun'un Espiye ilçesinde sel nedeniyle yolda mahsur kalıp terk edilmiş bir eve sığınan 7 kişi, köylerine yürüyerek 3 günde vardı - 72 yaşındaki Nokta Çalışkan: - "AFAD'dan 'Helikopter gönderelim.' dediler. 'Buraya kadar kendi imkanlarımızla geldik, başka yerlere gitsin.' dedik"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:36:38 -
Selde mahsur kalan aile "Daha zorda olanlar var" diye helikopterle kurtarılmayı istemedi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde yaklaşık bir hafta önce yaşanan sel nedeniyle yolda mahsur kalan, AFAD'ın "helikopterle kurtarma" teklifini daha zor durumdakilere yardımda bulunulması için kabul etmeyen aynı aileden 7 kişi, köylerine yürüyerek 3 günde geldi.

Kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Espiye'den 43 kilometre uzaktaki Erincek köyünün yolu trafiğe kapandı.

İlçeden köye gitmek için araçla yola çıkan 72 yaşındaki Nokta Çalışkan ile çocukları ve torunları, sel ve heyelan nedeniyle mahsur kaldı. Çalışkan ailesi, dönerek yakındaki köyde terk edilmiş bir eve sığındı.

Yardım için aradıkları AFAD'ın "helikopterle kurtarma" teklifini "Daha zor durumda olanlar var." diye istemeyen Nokta Çalışkan ve ailesi, zorlu yollardan geçerek köylerine 3 günde vardı.

- "Yalın ayak 3 günde geldim"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Çalışkan, köye gelmek için yola çıktıklarında çok fazla yağmurun olmadığını söyledi.

Çalışkan, "Tam köy yoluna girerken büyük taşlar inmeye başladı. Daha sonra heyelan indi ve döndük. Güzelyurt köyüne sığındık. Oğlum menfez üzerine arabayı park etti. 'Oraya bırakma.' dedim. Sabah kalkınca araba yoktu. Gelirken geceleri köylerde kaldık. Çok zordu. Çocuklar bizi 5 yerde iple yukarı çekti." dedi.

Çocuklarının yetkilerden yardım istediğini anlatan Çalışkan, "AFAD'dan 'Helikopter gönderelim.' dediler. 'Buraya kadar kendi imkanlarımızla geldik, başka yerlere gitsin.' dedik. 'Ben 72 yaşındayım, ben geldim, siz de benim bastığım yerlere basarak gelin.' dedim. Daha çok ihtiyacı olan birileri var diye helikopteri istemedim. Yalın ayak 3 günde geldim." ifadelerini kullandı.

Nokta Çalışkan'ın oğlu Zekayi Çalışkan (34) ise "Heyelan gelince yolda kaldık. Küçük çocuklar vardı, dinlenerek 3 günde köye vardık. Çok çamur olduğu için ayakkabılarımız yolda kayboldu" diye konuştu.

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