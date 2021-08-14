Selde köpeğin insan zinciri oluşturularak kurtarılma anı dünya basınında

Sinop'taki sel felaketinde gençler, denizde boğulmak üzere olan köpeği kurtardı. Görüntüler, dünya basınının gündemine oturdu.

Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen illerden biri Sinop oldu. Derelerin taştığı şehirde, moloz yığınları ve diğer maddeler denize sürüklendi.

İnsan zinciri oluşturdular

Sahil kenarında bir köpeğin, odunların arasında sıkışıp kaldığı görüldü. Durumu fark eden gençler, denize doğru insan zinciri oluşturarak köpeği kurtarmak için harekete geçti.

Köpek boğulmaktan kurtarıldı

Sinop'taki kurtarma operasyonu, dünyanın dikkatinden kaçmadı. İngiliz basınından The Sun ve ABD'den Yahoo News, boğulmaktan kurtarılan çaresiz hayvanın görüntülerini okurlarına aktardı.

"Yanlış bir harekette boğulabilirdik"

Söz konusu haberlerde, "Video, sel enkazına sıkışmış küçük köpeğe doğru uzanırken destek için birbirlerine tutunan insanları gösteriyor." ifadesine yer verildi. Köpeğin hızlı bir şekilde kurtarıldığı belirtilerek, hayvanın durumunun iyi göründüğü kaydedildi. Görüntüyü çeken Emre Kılıçarslan, "Tehlike altındaydık. Yanlış bir hareket denizde boğulmamıza neden olabilirdi." dedi.

Odunların arasında sıkışmış halde bulundu

Kılıçarslan, yavru köpeği denize sürüklenen odun ve çöp parçaları arasında sıkışmış halde bulduklarını sözlerine ekledi.