Türkiye önce orman yangınları ardından da sel felaketiyle boğuşuyor. Son olarak Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük'te sel felaketi yaşandı. Bu sebeple pek çok kişi can kaybı sayısını merak ediyor.

Selde kaç kişi vefat etti? Sel vefat ederlerin sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Kastamonu'da 32 can kaybının yaşandığını ifade etti. Koca, 228 kişinin selden etkilendiğini, 12 kişinin hastanelerde tedavisine devam edildiğini açıkladı. Koca, 32 ambulans, 24 UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 unimog ile toplam 215 sağlık personelinin görev başında olduğunu bildirdi.

Sinop'ta ise 6 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ifade eden Koca, "Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesine nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında2 dedi.