Selde annesini kaybetti! Minik kuzuyu biberonla böyle hayata bağlıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde taşan Avzer Deresi, Kudret Atik’in ahırını yıkarak 4 küçükbaş hayvanı sürükledi. Selde anne koyununu kaybeden kuzu ise biberonla beslenmeye başlandı.
Hatay’da selin ardından yürek burkan bir görüntü ortaya çıktı.
Dörtyol ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağış Ocaklı Mahllesi'nde bulunan Avzer Deresi'nin taşmasına neden olmuştu. Dereden taşan sular; Papatya, Doğan ve Enes sokaklarındaki evlere ve ahırla zarar vermişti. Bölgede yaşayan Kudret ve Halil Atik çiftinin ahırı da sel nedeniyle yıkıldı ve 4 küçükbaş hayvan suya kapıldı. Kudret Atik, sel sularından kurtardığı kuzuyu biberonla beslemeye başladı.
Hayvanlarının sele kapılarak telef olduğunu anlatan Atik, anne koyundan geriye kalan kuzuyu biberonla beslediğini söyledi.