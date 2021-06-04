Selda Bağcan, AK Parti'nin yol ve köprü yapmasını eleştirdi

Darbeci Kenan Evren döneminde şarkılarından dolayı hapis yatan Selda Bağcan, yapılan köprü ve yolları eleştirerek hükümete yüklendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle küresel bir ekonomik buhran yaşansa da Türkiye, çeşitli destek paketleriyle vatandaşların yüzünü güldürecek adımlar atıyor.

Koronavirüsün başlangıcından bu yana vatandaşlara destek paketleri yapılırken birçok borç da ertelemeye alındı. Bu süreç de tedbir amacıyla eğlence yerleri kapatılırken konserlere de ara verildi.

Erdoğan'dan sanatçılara müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılara yapılacak destekleri açıklayarak, '31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız.' diyerek müjde verdi.

Selda Bağcan'dan hükümete 'yol-köprü' eleştirisi

Daha önceki açıklamasında 'Yeni bir Gezi'ye ihtiyaç var.' diyerek halkı devlete karşı provoke eden Selda Bağcan ise, hükümetin yol ve köprülere yatırım yapmasını eleştirdi.

Heykellere milyon dolarlar harcayarak milletin parasını çarçur eden CHP'ye ses çıkarmayan Selda Bağcan, hükümetin tüm paraları yollara ve köprülere harcadığını söyleyerek eleştirdi.

Bağcan, Oda TV'ye yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Tüm bu paraları betona, yollara, köprülere dökeceğinize insanlara yatırım yapın, çünkü taşlar yenmiyor. İnsanlarınıza baksaydınız hele ki şu dönemde. Herhalde bu yaz Temmuz’dan itibaren konserler başlayacak diye umut ediyoruz."

Öte yandan sosyal medyada Selda Bağcan'a 'Yol ve köprüler insana yatırım değil mi?' şeklinde tepkiler geldi.