Selçuklu Belediyesinden eğitime bir destek daha

Eğitime yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Selçuklu Belediyesi, bu alandaki desteğine bir yenisini daha ekliyor. Bosna Hersek ile sürdürülen gönül bağı ve iş birliği çerçevesinde Türkiye’den Bosna’ya İngilizce dil eğitimi için öğrenci gönderiliyor. Proje Selçuklu Belediyesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı(SEDEF) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu iş birliği kapsamında Selçuklu ilçesinde 2022-2023 eğitim-öğretim dönemini yüksek başarıyla tamamlayan 50 öğrenci 2 haftalık ve 4 haftalık sürelerle İngilizce eğitimi görecek.

Öğrencilerin eğitim göreceği süre boyunca ulaşımdan konaklamaya kadar birçok konuda ihtiyaçları Selçuklu Belediyesi tarafından karşılanacak. İngilizce becerilerini uluslararası nitelikte bir üniversite ortamında geliştirme imkânı edinen öğrenciler İngilizce eğitimlerinin yanı sıra hafta sonları Bosna-Hersek'te bulunan ve tarihi öneme sahip olan Mostar, Travnik ve Srebrenitsa gibi noktaları ziyaret edecek. Bu proje ecdat yadigârı Bosna Hersek ile ülkemiz arasındaki gönül köprüsünün daha da güçlenmesine vesile olacak.

Eğitime yaptığı desteği uluslararası boyuta taşıyan Selçuklu Belediyesi yine yakın zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğindeki projeyle Saraybosna’ya bağlı Donji Vakuf’a Türkçe Sınıfı açmış ve Srebrenitsa’da Bosnalı yetim çocukların eğitimine katkı sağlamak için bir araç tahsis etmişti.