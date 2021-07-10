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Ekonomi Selçuklu Belediye Başkanlığı 15 memur istihdam edecek
Ekonomi

Selçuklu Belediye Başkanlığı 15 memur istihdam edecek

Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 15 memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 14:55:00 -
Selçuklu Belediye Başkanlığı 15 memur istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puantürü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmekte. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecek.)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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