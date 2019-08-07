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Selçuklu bayrama hazır

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 11 Ağustos tarihinde başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıkları tamamladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:27
Selçuklu bayrama hazır

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 11 Ağustos tarihinde başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıkları tamamladı.


Selçuklu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda başta Çevre Koruma Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri olmak üzere ilgili tüm birimler nöbetçi ekipleri ile vatandaşların Kurban bayramının sorunsuz geçmesi için 7/24 görev başında olacak.


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kurban kesim yerlerine 100 adet çadırlı caraskal bırakılacak. Bayramın 3. günü öğleden sonra caraskallar toplanacak. Arefe günü kurban kesim noktalarında 360 işçi 70 adet iş makinesi ve kamyon ile sabaha kadar temizlik çalışması yapılarak kesim yerleri vatandaşların hizmetine sunulacak. 12 kurban kesim noktasına 2’şer personel bırakılarak kurban atıklarının anında toplanması sağlanacak. Kurban atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla bayramın ilk üç günü kesim noktalarında 18 iş makinesi, 19 kamyon ile 35 çöp aracı ile atıklar alınarak, 10 arazöz ile yıkama ve ilaçlama yapılacak. Ayrıca 12 adet vakumlu süpürge aracı ile de dezenfekte işlemi gerçekleştirilecek.



Acil müdahale ekibi görev başında


Selçuklu Belediyesi tarafından oluşturulan Acil Müdahale Ekibi de bayram süresince görev başında olacak. Yol açma, rogar temizleme ekiplerinin olası hava şartlarına karşı görevde olacağı bildirildi. Bayramdan önce Kurban Satış Noktalarında hizmet vermeye başlayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince sabah 08.00 ile 22.30 saatleri arasında devam ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri, et çekimi yapılan işletmeler ile kurban satış ve kesim noktalarının bayram süresince denetleneceği ifade edildi. Genel sağlık ve temizlik tedbirleri kapsamında vatandaşların kurban atıklarını ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atmaları istendi.


Selçuklu’da Belirlenen Kurban Kesim Yerleri, Binkonut Kapalı Semt Pazarı, Fatih Sultan Mehmet Semt Pazarı, Sakarya Semt Pazarı, Yazır Semt Pazarı, Aydınlıkevler Semt Pazarı, Seyit Onbaşı Semt Pazarı, Bosna Hersek Semt Pazarı, Dumlupınar Semt Pazarı, Sancak Semt Pazarı, Hocacihan Semt Pazarı, Akşemsettin Semt Pazarı, Aliya İzzet Begoviç Kurban Alanı, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Çiçek Bahçesi Bayramın 2. gününden itibaren açık olacak.



Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Macera Parkı bayramın 2. günü açık


Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Macera Parkı Kurban Bayramında şehir dışından gelecek misafirler düşünülerek bayramın 2. günü olan 12 Ağustos Pazartesi tarihinden itibaren 09:00 - 18:00 saatleri arası ziyarete açık olacak. Kurban Bayramı nedeniyle arefe ve bayramın 1. günü kapalı olacak. Hazırlıkları tamamlanan Selçuklu Çiçek Bahçesi de bayramın 2. gününden itibaren kapılarını ziyarete açacak. Sille Baraj Parkı’da bayram tatilinde doğayla iç içe olmak isteyenler için bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek. Bayram süresince, vatandaşların Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefona istek ve şikayetlerini görevlilere iletebilecekleri belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:27
  1. doğa

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