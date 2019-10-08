Selçuklu 2020’ye hazırlanıyor

A. Enes Boyacı

2020 yılı Proje Desteğinden faydalanmak isteyenler, 31 Ekim akşamına kadar projelerini Selçuklu Belediyesi’ne elden teslim edebilecek. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 5. Proje Destek Programının şehrin yönetimine ve yaşam kalitesine yönelik önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Selçuklu Belediyesi olarak objektif, uygulanabilir, hesaplanabilir ve sürdürülebilir projeleri destekliyoruz. Gelen projeleri uygulama safhaları ile birlikte hayata geçiriyoruz. Kesinlikle nakdi bir destek vermiyoruz. Projelerin sadece fikir bazında bize gelmesi yeterli değil, gelen projelerin formatları, amaçları ve uygulama yöntemleri bizim belirlediğimiz esaslara uygun olması gerekmekte. Bu şekildeki projelere destek vermiyoruz. Projenin fikirle birlikte uygulama esaslarına göre somut ve gerçekçi olması gerekmekte. Bu özellikler dikkate alınarak proje destek başvurularının yapılmasını istiyoruz. Çünkü belirlediğimiz kapsamlara uygun olmayan projeleri olumlu olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Proje başvuruları öncesi gerekli açıklamaların bulunduğu formatları, kurumsal internet sayfamızda da daha belirgin bir şekilde ilan edeceğiz” diye konuştu.

-Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı (ortada)

Bu yıl nelere imza atıldı

2019 yılında toplumsal karşılığı olan çok önemli projelere destek verdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse “Diriliş Medya Okulu”, “Sanatta Kadın” gibi projelerin yanında bir diğer örnek projemiz STOP Sürdürülebilir Temiz Okul Projesidir. Bu da Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde SEDEP yürütme kurulunda görev alan değerli hocalarımızın teklif ettiği çok önemli bir proje. Çevresini kirletmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile okullarda geri dönüşümün sağlanması için 20 okulda 1600 öğretmen, 20 bin öğrenci ve 40 bin veli ile çok kapsamlı bir şekilde çalışma yürütülüyor. Buradaki temel amaç değerli Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine hanımefendinin himayesinde başlatılan sıfır atık konusunda çocuklarımızı son derece bilinçli hale getirmek, okullarda atıkların çöp olarak toplanmasına imkan verilmeden okullarımızda sürdürülebilir temiz bir ortamı temin edebilmektir. Bu konuda pek çok materyaller hazırlandı, çocuklara gerekli eğitimler verildi ve velilerle iş birliği yapıldı. Bu okullarımızda kesinlikle atık üretilmiyor. Bütün atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız artık daha bilinçli hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.