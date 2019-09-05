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Selçuk: "Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız."

05 Eylül 2019 Perşembe 10:39
Selçuk: "Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız."
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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:39
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