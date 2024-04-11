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Spor Selçuk İnan Türkiye'ye paylaştı: Kilit görev için MKE Ankaragücü mesaisinde diyerek verdi... Hayırlı olsun
Spor

Selçuk İnan Türkiye'ye paylaştı: Kilit görev için MKE Ankaragücü mesaisinde diyerek verdi... Hayırlı olsun

Yeniakit Publisher
2024-04-11 00:15:00 - 2024-04-11 00:28:53
Selçuk İnan Türkiye'ye paylaştı: Kilit görev için MKE Ankaragücü mesaisinde diyerek verdi... Hayırlı olsun

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanda, maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Güneydoğu temsilcisi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, futbolcuları Alper Uludağ'ın alt adalesinde yırtık ve menüsküs zorlanması olduğunu, Garry Rodrigues'in ise pubis sakatlığı yaşadığını duyurdu.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan alt adalesinde yırtık ve dizinde menüsküs zorlanması meydana gelen Alper Uludağ'ın tedavisine başlanmıştır. Pubis sakatlığı yaşayan Garry Rodrigues'in tedavi süreci devam etmektedir." denildi.

Trendyol Süper Lig'de 34 puanla 14. sırada bulunan MKE Ankaragücü, 32. hafta maçında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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