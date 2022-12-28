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Spor Selçuk İnan için bomba gelişme! Herkes şaşkın...
Spor

Selçuk İnan için bomba gelişme! Herkes şaşkın...

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 7 maç sonra galibiyetle tanışan İstanbulspor olurken, takımın başında çıktığı üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılan Selçuk İnan'ın performansı eleştiri oklarının hedefi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 20:31:00 -
Selçuk İnan için bomba gelişme! Herkes şaşkın...

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 7 maç sonra galibiyetle tanışan İstanbulspor olurken, takımın başında çıktığı üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılan Selçuk İnan'ın performansı eleştiri oklarının hedefi oldu.

Süper Lig 16. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla İstanbulspor oldu. Ev sahibi ekibin golleri 29. dakikada Valon Ethemi ve 78. dakikda Emir Gültekin kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golü 25. dakikada Raoul Petretta'nın ayağından geldi.

Fatih Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor ligde 7 maç sonra galibiyete uzanırken, teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa ile start veren Selçuk İnan takımın başında çıktığı üçüncü maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor'a mağlup olan Kasımpaşa, Türkiye Kupası mücadelesi beşinci tur maçında Ümraniyespor'a yenilmişti. Bu hafta alınan Sivasspor mağlubiyeti ile Selçuk İnan, Kasımpaşa ile 3'te 0 yapmış oldu.

Türkiye Kupası'nda alınan mağlubiyet sonrası Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'deki ilk sınavını Sivasspor karşısında veren Selçuk İnan'ı, Fatih Terim de takip etmişti. Terim, eski oyuncusu ve eski yardımcısını yalnız bırakmadığını gösterirken, İnan mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Alınan kötü sonuçların ardından takımın başında henüz 3 maça çıkan Selçuk İnan için 'istifa' paylaşımlarının yapıldığı görüldü.

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