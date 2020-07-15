Selçuk İnan Hatayspor’a mı gidiyor?

Süper Lig'in çiçeği burnunda takımı Hatayspor'un Başkanı Selçuk İnan transferiyle şu cevabı verdi:

"Selçuk İnan ile bir görüşme oldu. Ama Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum. İstiyoruz elbette. Memleketimizin çocuğu, Hataylı Selçuk. Yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray ile Selçuk İnan için bir transfer görüşmesi yaptık. Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum. Son durum şimdilik böyle..."