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Spor

Selçuk İnan Hatayspor’a mı gidiyor?

TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da Başkan Nihat Tazearslan, Selçuk İnan'a teklif yaptıklarını açıkladı. Peki Selçuk İnan Hatayspor’a mı gidiyor? Selçuk İnan teklifi kabul etti mi?

Yeniakit Publisher
2020-07-15 11:50:00 -
Selçuk İnan Hatayspor’a mı gidiyor?

Süper Lig'in çiçeği burnunda takımı Hatayspor'un Başkanı Selçuk İnan transferiyle şu cevabı verdi:

"Selçuk İnan ile bir görüşme oldu. Ama Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum. İstiyoruz elbette. Memleketimizin çocuğu, Hataylı Selçuk. Yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray ile Selçuk İnan için bir transfer görüşmesi yaptık. Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum. Son durum şimdilik böyle..."

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