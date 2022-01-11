Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer nereli kaç yaşında? Selçuk Geçer ne iş yapıyor, görevi ne?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sosyal medyada manipülatif açıklamalar yaptıkları iddiasıyla aralarında Selçuk Geçer'in de olduğu bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki Selçuk Geçer kimdir nerede yaşıyor? İşte Selçuk Geçer hayatı, biyografisi.

Selçuk Geçer kimdir?

Selçuk Geçer, 1972 yılında Eskişehir'de doğdu. Eskişehir'de lise eğitimini tamamlayan Selçuk Geçer, Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini kazandı ve bu bölümü bitirdi.

Selçuk Geçer Türkiye ekonomisi ve dünya eknomisine yönelik yorum ve analizleri ile oldukça fazla konuşulan bir isim. Pek çok kanalda yer görev aldı ve ekonomi yorumculuğu yaptı. 2006 yılında Mercek Altı Tartışma Programı ile Ziraatçiler Derneği Yılın Ekonomi Haber cisi ödülünü aldı. Ocak 2007- Temmuz 2012 yılları arasında Kanal 24 TV Ekonomi Müdürlüğü görevindeydi. 2012 yılında görevinden istifa eden Selçuk Geçer Cem Medya Grubu'nun yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu. Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermekte. Medya alanında da deneyime sahip olan Selçuk Geçer 3 Mayıs 2009 tarihinde evlendi. Selçuk Geçer 2 çocuk babasıdır. Selçuk Geçer dolar yorumu ile zaman zaman çok konuşulan isimlerden biri olmakta.