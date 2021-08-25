Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Selçuk Bayraktaroğlu hayatı
Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine asaleten atandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ‘Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Selçuk Bayraktaroğlu kim?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 141 general ve amiralin görev yerleri değişti. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 85 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 generalin ataması yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine asaleten atandı. Peki, Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?
Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Selçuk Bayraktaroğlu hayatı
Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961'de Artvin'de dünyaya geldi. Bayraktaroğlu 2013'te tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti. Bayraktaroğlu, 10 Ocak 2020 tarihinde vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine asaleten atandı. Selçuk Bayraktaroğlu 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.