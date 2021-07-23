Selçuk Bayraktar'ın videosu büyük ilgi gördü
Türkiye'de çok konuşulan Rizeli Astronotun babaannesi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile telefonda konuştu.
Sosyal medya hesabından videoyu alıntılayan Bayraktar, ''Teyzecuum uyandır oni... Bu işler yatarak olmayi. Daha yapacak çok işimuz var..'' ifadelerine yer verdi.
Bir anda üne kavuşmuştu
Rize'de, kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzeten gencin ünü, kısa sürede ülke sınırlarını aşmıştı.