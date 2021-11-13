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Teknoloji Selçuk Bayraktar'ın o anları heyecanlandırırken sözleriyle de güldürdü!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'ın o anları heyecanlandırırken sözleriyle de güldürdü!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Havelsan tarafından geliştirilen M60 Tank simülatöründe deneme yaptığı anlar heyecan yaşatırken, Bayraktar'ın "Uçacak herhalde" sözü izleyenleri güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 20:23:00 - 2021-11-13 20:32:21

Baykar Savunma CTO'su Selçuk Bayraktar, Havelsan tarafından geliştirilen M60 Tank simülatöründe deneme yaptı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknopark İstanbul'da gerçekleşmekte olan SAHA EXPO 2021 fuarı kapsamında Havelsan'ın M60 Tank simülatörünü denedi.

M60 Tank simülatöründe deneme yaptı

Sürücü koltuğuna oturan Bayraktar, tam konsantrasyon içinde M60'ın kullanımını deneyimlerken izleyenlere de heyecanlı anlar yaşattı.

Bayraktar: Uçacak herhalde

Sürüş esnasında Havelsan yetkililerinden bilgi alan Bayraktar, tankın en yüksek hızını sordu. 55-60 km/saat hıza kadar çıkabildiğini öğrendikten sonra bu noktayı test etti. Bu sırada Selçuk Bayraktar'ın "Uçacak herhalde" sözü izleyenleri neşelendirdi.

 

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