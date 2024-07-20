Selçuk Bayraktar'dan tüyleri diken diken eden mesaj! Sosyal medyayı salladı

Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşıma, "Bir bayram edasıyla yurda giriş yaptık, yarım asır önce olduğu gibi; gökten, karadan ve denizden… Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i" notu düştü.

Bir bayram edasıyla yurda giriş yaptık, yarım asır önce olduğu gibi; gökten, karadan ve denizden… ????????✈️⚓️



Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle… ????



???? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pic.twitter.com/4lJ5QcuwBZ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 20, 2024

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