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Gündem Selçuk Bayraktar'dan tüyleri diken diken eden mesaj! Sosyal medyayı salladı
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan tüyleri diken diken eden mesaj! Sosyal medyayı salladı

Yeniakit Publisher
2024-07-20 21:55:00 -
Selçuk Bayraktar'dan tüyleri diken diken eden mesaj! Sosyal medyayı salladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşıma, "Bir bayram edasıyla yurda giriş yaptık, yarım asır önce olduğu gibi; gökten, karadan ve denizden… Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i" notu düştü.

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