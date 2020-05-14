Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Sana ve destekçilerine...
Van'da karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen mahallesine yardım götüren ekibe uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, terör örgütü ve destekçilerini lanetledi.
Van'da karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen mahallesine yardım götüren ekibe uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, terör örgütü ve destekçilerini lanetledi.
Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Ekmeğinin peşindeki köylüleri, bebeği, öğretmeni... Şimdi de Ramazan'da, pandemi sürecinde yaşlılara ve muhtaçlara yardım dağıtan gönüllüleri, #VefaSosyalDestekGrubu üyelerini katleden terör örgütü... Sana ve destekçilerine lanet olsun... Şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin."