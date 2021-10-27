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Gündem Selçuk Bayraktar'dan o köye 20 İHA maketi hediyesi
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan o köye 20 İHA maketi hediyesi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Otomatik iniş kalkış deneme uçuşları 2006 yılında Gabar Dağı'nda yapılan, terörle mücadele operasyonlarında kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) başarısıyla gurur duyan köy sakinlerine ürettikleri İHA'ların maketini gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 16:13:00 -
Selçuk Bayraktar'dan o köye 20 İHA maketi hediyesi

Akçay köyü muhtarı Ramazan Yılmaz ve Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, gönderilen 20 İHA maketini teslim aldı.

Büyük mutluluk yaşayan köy sakinleri, çocuklarla beraber Gabar Dağı eteklerinde parçaları birleştirip İHA maketlerini heyecanla tamamladı.

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