Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım! ‘Yeme de yanında uç’

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Bu balık'ları çok seviyorum... hani derler ya; yeme de yanında uç... o yüzden başka açıdan bir daha..

Akıncı bir savaş uçağındaki kabiliyete sahip

Silahlı ve Silahsız İHA filosunu her geçen gün güçlendiren Türkiye'ye yeni bir sınıf SİHA daha katılıyor. Baykar tarafından geliştirilen AKINCI SİHA yaklaşık 5 ton ağırlığında ve 900 kg yük taşıyabilen Akıncı akıllı füze ve bombaları taşıyacak kabiliyette.

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabiliyor. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunuyor.

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de yapacak. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev icra edecek. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da yapabilecek. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de yapacak.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacak.